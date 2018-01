Mies Geschichte

Quelle: ZDF/Sofie Silbermann

Annemie "Mie" D'Haeze befindet sich in der geschlossenen Abteilung für psychisch Kranke. Verwirrt und verwundet wurde sie im Wald aufgefunden und gilt nun als Hauptverdächtige im Fall des vermissten Thomas De Geest. Sie war die letzte Person, die mit dem verschwundenen Mann gesehen worden ist. Das Problem: Seit einem Autounfall leidet Mie an einer besonderen Amnesie. Sie kann sich an alles vor dem Unfall erinnern, aber was sie seitdem erlebt, erreicht selten ihr Langzeitgedächtnis. Besonders unter Stress verlässt Mie ihre Erinnerung. Sie selbst beschreibt das als einen Sandsturm, der ihre Erinnerungen wegweht. Dann füllen Vermutungen und Illusionen ihre Gedächtnislücken. Doch kennt sie die Personen, die ihr begegnen, wirklich? Was verbindet sie mit ihnen? Mit Skizzen und Notizen versucht sie, ihre Erinnerungen festzuhalten.