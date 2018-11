Nach einer unerfreulichen Begegnung mit Spectors Frau Sally Ann weiß sie, dass der Mann, von dem sie so fasziniert ist, lügt und behauptet, er habe mit ihr eine Affäre gehabt. Sie fängt an, die Puzzleteilchen zusammenzusetzen.



Als Spector, der allein in einer verlassenen Hütte in Schottland geblieben ist, von dieser für ihn gefährlichen Begegnung erfährt, beschließt er, nach Belfast zurückzukehren und Katie einen Besuch abzustatten. Und nicht nur ihr: Viel Kombinationsgabe hat Paul Spector nicht gebraucht, um darauf zu kommen, dass es seine Ex-Freundin Rose war, die der Polizei geholfen hat, das inzwischen überall verbreitete Phantombild von ihm zu erstellen. Er bricht nachts in ihr Haus ein, bringt sie in seine Gewalt und entführt sie. Als Rose am nächsten Tag nicht zu einem vereinbarten Termin mit Stella Gibson erscheint, ahnt die Ermittlerin, was passiert ist und in welcher Gefahr Rose schwebt.