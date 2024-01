Die neue Gang

Da wäre der Unternehmer John, der unbedingt einen Geschäftsdeal mit chinesischen Unternehmern abschließen will, um seinem Vater zu beweisen, dass er das Familienunternehmen leiten kann. John zankt sich gerne mit der provokativen Linksradikalen Myrna, die auch ihre Stunden abzuarbeiten hat. Opa Frank will die Beziehung zu seiner Tochter und seinen Enkeln wieder aufbauen. Die Influencerin Lady Gabriella beteiligt sich an der gemeinnützigen Arbeit scheinbar nur, um ihr Image aufzupolieren. Und der gutmütige Anwalt Greg versucht einfach, aus seiner Lage das Beste zu machen. Aber das ist gar nicht so leicht, wenn man in jedes Fettnäpfchen tritt. Und dann ist da noch Christian, ein ehemaliges Mitglied einer Gang, der sich um seine kleine Schwester kümmern muss. Rani freundet sich mit Christian an, doch sie muss erfahren, dass er immer noch in seine kriminellen Netzwerke eingebunden ist.