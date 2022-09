Doch der Druck der Medien lässt nicht nach, und Anya weigert sich weiterhin, mehr über den weiteren Verdächtigen zu sagen. Hélène weiß nun, dass ihre Tochter die Unwahrheit sagt und vor dem Mord mit ihm zusammen war. Die drei Frauen, drei Generationen, die nun gemeinsam bei Élisabeth wohnen, versuchen vergeblich, einander zu verstehen.



In Berlin enthüllt der am Boden zerstörte Lukas seinem Vater nun doch Teile der Vergangenheit seiner Schwester, was die Familie noch mehr erschüttert.



Endlich gesteht Anya ihrer Mutter, dass sie eine Liebesbeziehung mit Kamal hat, dem Mann, von dem man nun weiß, dass er auch am Tatort war. Die verängstigte Anya hatte ihn in der Nacht angerufen, weil Damien sie unter dem Einfluss von Kokain angegriffen hatte. Anya hat bisher nichts gesagt, weil Kamal keine Papiere hat und sie befürchtet, dass ihre große Liebe abgeschoben wird. Hélène und Vincent können Anya nach so vielen unterschiedlichen Darstellungen und Lügen nicht mehr glauben.



In Berlin findet Matthias derweil Zugang zu seinem Sohn und deckt weitere Familiengeheimnisse aus der Vergangenheit auf. Von Schuldgefühlen geplagt, beschließt er schließlich, nach Paris zu gehen, um die familiär verzwickte Situation zu klären und den Mordfall zur Auflösung zu bringen. Seine Begegnung mit Hélène gestaltet sich schwierig – schon längst weiß die "perfekte Mutter", dass nichts mehr so sein wird, wie es vorher einmal war.