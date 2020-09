Trackers - Rote Spur (5)

Janina (Sandi Schultz) und Quinn (Thapelo Mokoena) arbeiten mit dem PBI-Team unter Hochdruck an der Observierung der Attentäter. Noch immer wissen sie nicht, wie die Waffe für den Anschlag auf das Fußballstadion ins Land kommen soll und um welche Waffe es sich eigentlich handelt. Quinn möchte am liebsten die CIA mit ins Boot holen, aber seine Chefin ist misstrauisch. Scheinen die Amerikaner doch in Gestalt von Lucas Becker (Ed Stoppard) einen eigenen Agenten auf südafrikanischem Boden zu haben, von dem das PBI offiziell nicht unterrichtet wurde. Umso schlimmer, dass der Neuzugang Milla (Rolanda Marais) sich inzwischen als die mysteriöse Begleiterin von Becker auf dem Überwachungsvideo herausgestellt hat. Ein Maulwurf im Herzen des PBI? Janina tobt.