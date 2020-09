Trackers - Rote Spur (6)

Der geheimnisvolle Amerikaner Lucas Becker (Ed Stoppard) macht gemeinsam mit der eben aus dem Geheimdienst entlassenen Milla (Rolanda Marais) eine brisante Entdeckung. Sie kennen nun den Ort, an dem die Terroristen vermutlich die Waffe für den Anschlag auf das Fußballspiel ins Land schmuggeln wollen: ein kleiner Hafen ganz in der Nähe des Fußballstadions von Kapstadt. Weil die Zeit drängt, planen die beiden allein eine gefährliche Aktion.



Gleichzeitig soll Lemmer (James Gracie) der Diamantendiebin Flea helfen. Sie will die Diamanten an die Terrorzelle "Alajna" gegen eine saftige Prämie zurückgeben. Und dazu braucht sie Schutz. Widerwillig lässt sich der Bodyguard darauf ein. Flea weiß eben immer noch, welche Knöpfe sie bei dem wortkargen Lemmer drücken muss. Doch beim Austausch läuft alles schief.