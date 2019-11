Sowohl seine Anwältin als auch Andri (Ólafur Darri Ólafsson) raten Víkingur (Aron Már) dringend zu einem Geständnis, zumal die Beweislage und die Aussage von Ebo (Kingsford Siayor) ziemlich erdrückend sind. Dennoch beharrt Víkingur darauf, unschuldig zu sein. Die Aufnahmen der Überwachungskamera beweisen zumindest, dass Víkingur nicht für den Stromausfall verantwortlich zu sein scheint, der kurz vor dem Mord im Kraftwerk auftrat.



Unruhe breitet sich zudem in der Region aus, als Ásgeir (Ingvar E. Sigurðsson) und Bárður (Guðjón Petersen) in einem See Tausende tote Fische entdecken, die an der Wasseroberfläche treiben - ganz offensichtlich eine Folge der Wasserverschmutzung. Die Presse ist sofort vor Ort; der Notstand wird ausgerufen. Allen Bewohnern wird nahegelegt, keinerlei Leitungswasser mehr zu nutzen. Für das Nötigste muss vorerst auf Mineralwasser ausgewichen werden, solange die entsprechenden Untersuchungen laufen und es noch keine belastbaren Ergebnisse gibt.



Auch privat hat Andri alle Hände voll zu tun: Seine Tochter Thórhildur (Elva María Birgisdóttir) soll eigentlich zu ihrer eigenen Sicherheit nach Reykjavik zurück. Doch Thórhildurs Tante Laufey (Katla Margrét Thorgeirsdóttir) bespricht sich mit Thórhildurs Mutter, und gemeinsam entscheiden sie, dass es für die Jugendliche keine Lösung sein kann, schon wieder weggeschickt zu werden. Als Andri vor vollendete Tatsachen gestellt wird, ist er ganz und gar nicht begeistert.



Währenddessen geht Ásgeir einem Hinweis nach, den er im SMS-Verlauf des Telefons gefunden hat, das Thórhildur in der Tasche mit dem Geld entdeckt hatte - und begibt sich damit in höchste Gefahr: Unterwegs wird er von einem maskierten Mann überfallen. Wird er die Messerattacke überleben?