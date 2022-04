Darum geht's

Die 21-jährige Kim wurde als Kind Zeugin, wie ihr Vater brutal ermordet wurde. Seit diesem traumatischen Erlebnis lebt sie mit ihrer Mutter fernab jeglicher Zivilisation in einer einsamen Waldhütte in der schottischen Wildnis. Doch Kim hat die Nase voll vom Nahkampf und Survival-Training ihrer Mutter. Sie will das wahre Leben und die Liebe kennenlernen und verschwindet von Zuhause. Die Dinge werden kompliziert als sie die Brüder Nicky und Jay trifft. Ein Streich unter Alkoholeinfluss geht spektakulär schief und endet in Gewalt. Das Trio setzt eine fatale Abfolge von Ereignissen in Gang, die ihr aller Leben in Gefahr bringt. Gejagt von dem mysteriösen Brooks und der eiskalten Killerin Thompson, den Komplizen des Verbrecherbosses Jimmy Davies, muss sich Kim wieder mit ihrer Mutter verbünden, wenn sie alle überleben wollen.