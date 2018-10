An den bayerischen Amtsgerichten herrscht Richtermangel - und so wird der pensionierte, verschrobene Richter Max Althammer gebeten, sich der Flut liegengebliebener Fälle anzunehmen. Althammer engagiert die ehemals kleinkriminelle Taxifahrerin Frieda Mirko, um zu den abgelegenen Gerichtssälen in der bayerischen Provinz zu gelangen und die dortigen Fälle zu verhandeln. Althammer findet dabei immer wieder Wege, das Gesetz kreativ auszulegen – streng im Sinne der Gerechtigkeit, versteht sich.