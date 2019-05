Undercover (1/10)

Genau hier setzen die Ermittler an: Weil Ferry Bouman unter der Woche in einer hoch gesicherten und nicht zugänglichen Villa lebt, sollen zwei Polizisten ebenfalls auf den Campingplatz ziehen und den Drogendealer undercover ausspionieren. Der Cop Bob Lemmens soll vorgeben, eine kleine Transportfirma zu betreiben und gelegentlichen Zusatzverdiensten nicht abgeneigt zu sein. Ihm wird die neue Kollegin Kim De Rooij an die Seite gestellt.



Kim und Bob kommen Ferry und seiner Frau Danielle dabei allerdings gleich viel näher, als ihnen lieb ist: Weil nahezu der ganze Campingplatz ausgebucht ist, müssen die beiden eine Unterkunft in Ferrys direkter Nachbarschaft in Beschlag nehmen - auffälliger geht es kaum. Hinzu kommt, dass sie sich fast gar nicht kennen, fortan am Wochenende aber ein frisch verliebtes Pärchen geben müssen. Die Ausgangslage für die beiden Ermittler ist somit mehr als schwierig.



Darüber hinaus wohnen Kim und Bob nun inmitten von Feinden, denn in unmittelbarer Nachbarschaft leben auch Ferry Boumans Geschäftspartner. Da ist zum einen John Zwart, der mit Boumans inzwischen an Krebs verstorbener Schwester verheiratet war und als Ferrys engster Vertrauter gilt; zum anderen Johns Schwiegersohn Jurgen Van Kamp, ein gescheiterter Kickboxer mit Aggressionsstörung, sowie Chemiker Remco Engels, der gemeinsam mit Dennis De Vries die Produktion der Ecstasy-Pillen überwacht.



Und während Kim, der Legende nach eine niederländische Privatjet-Flugbegleiterin namens Anouk, erste Kontakte zu Ferrys Frau Danielle knüpft, fällt Chefchemiker Remco bei Ferry wegen eines Vertuschungsversuchs in Ungnade. Eine Verkettung von Ereignissen führt John so auf die Entdeckung von GPS-Peilsendern an Ferrys Fahrzeugen. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Geräte, wie sie nur Behörden verwenden. Und natürlich verfügen Ferry und John über beste Kontakte zur Polizei.



Die ganze Undercover-Aktion scheint damit beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.