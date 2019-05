Undercover (10/10)

Den beiden Undercover-Cops Bob und Kim gelingt es zunächst tatsächlich, Ferry Bouman und seine Ehefrau Danielle unter einem Vorwand zur Rückkehr aus der Karibik zu bewegen.



Und auch das geplante Tauschgeschäft, bei dem Bouman seine Ecstasy-Pillen für den südamerikanischen Markt mit Kokain bezahlen soll, ist bereits gründlich vorbereitet. Die Falle könnte also zuschnappen.



Doch Ferry Bouman ist mit allen Wassern gewaschen: Kurzerhand ändert er die Spielregeln für den Deal. Bob und Carlos müssen um ihr Leben bangen - und weder Kim noch die Einsatzleiter Ignace und Marc können eingreifen, um die beiden zu retten.



Weiß Ferry Bouman am Ende längst, dass Bob, Kim und Carlos in Wahrheit Polizisten sind?