Undercover (6/10)

Denn Danielle Bouman meint in Kim De Rooij eine gute Freundin gefunden zu haben und bietet ihr eine MDMA-Pille an, die die beiden Frauen sich teilen. Bei ihrem folgenden Streifzug über den Campingplatz, auf dem sie alle wohnen, beginnt die Droge ihre unheilvolle Wirkung zu entfalten.



Unterdessen kommt der korrupte Polizist Walter Devos, der bei Ferry Bouman auf der Gehaltsliste steht, der Undercover-Aktion gefährlich nahe. Erneut ist Bobs Leben in höchster Gefahr: Ein Treffen zwischen Walter und Ferry Boumans Nummer zwei, John Zwart, und damit Bobs Enttarnung, steht unmittelbar bevor.



Außerdem ist da noch Gino Maldini, ein zwielichtiger Modeunternehmer, der am Rande des Ruins steht und auf Rache sinnt. Schließlich haben Ferrys Männer ihm im Gesicht eine schreckliche Brandwunde zugefügt und ihn zudem um einen lukrativen Drogenhandel mit einem deutschen Dealer gebracht.



Die Situation gerät völlig außer Kontrolle.