Undercover (7/10)

Die Undercover-Ermittler Kim De Rooij und Bob Lemmens fürchten, dass Ferry Bouman seinen engsten Vertrauten John Zwart auf den Angreifer Gino ansetzen wird, um ihn zu töten.



Bob gelingt es zumindest, sich John bei der Suche nach Maldini als Hilfe anzudienen in der Hoffnung, ihm zuvorzukommen und Maldini warnen zu können. Doch John traut Bob nach wie vor nicht über den Weg und schmiedet einen Plan, um ihn einem kleinen Loyalitätstest zu unterziehen.



Im Krankenhaus kommt Ferry zu der Einsicht, dass das Leben in Belgien zu gefährlich für ihn ist. Er findet Gefallen an der Idee seiner Frau Danielle, gemeinsam in die Karibik auszuwandern. Diese neue Entwicklung bedeutet eine Katastrophe für die Undercover-Aktion: Hat sich Ferry erst einmal ins Ausland abgesetzt, können die Ermittler seiner nicht mehr habhaft werden.



Damit stehen Kim und Bob massiv unter Druck: Zum einen müssen sie möglichst schnell ihre geplante Falle für Ferry aufstellen - ein vermeintlicher Drogendeal mit einem südamerikanischen Kartell, bei dem Ferrys Ecstasy-Pillen gegen Kokain getauscht werden sollen. Zum anderen suchen sie verzweifelt nach einem Weg, Ferry von seinen Auswanderungsplänen abzuhalten.



Als es John und Bob schließlich gelingt Maldini aufzuspüren, offenbart John dem Undercover-Cop seinen Plan: Er gibt Bob eine Waffe und fordert ihn auf, den Job zu erledigen. Damit sitzt Bob in der Falle.