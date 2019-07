Blut und Tugend

Die Wohnung, in der das Opfer aufgefunden wurde, scheint zu einem Geschäftsmodell zu gehören. Pärchen mit speziellen sexuellen Vorlieben mieten unterschiedliche Wohnungen an und produzieren gestellte Snuff-Movies. Was ist bei diesem Dreh geschehen, dass die Frau sterben musste?



Eine andere Spur führt zu dem Ex-Freund des Opfers. Hat der Mann, der in der Vergangenheit mehrfach gewalttätig war, mit der brutalen Tat zu tun?