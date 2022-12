Wer war Silvio Durand? Was den Journalisten umgebracht hat, war ein an seinem Körper angebrachter explodierender Router, mit dem er in der Bar, in der auch viele Politiker kursieren, ein alternatives WLAN-Netzwerk aufbauen und so geheime Daten abfangen konnte. Zunächst bleibt die Frage offen, wofür Silvio die Informationen nutzen wollte.