Doch Sams und Billies Befürchtungen bestätigen sich. Dem Computerfreak ging es nicht nur darum, wieder in Freiheit zu sein. Vielmehr verfolgt er einen gefährlichen Plan. Offensichtlich will er die Kontrolle über das Kühlsystem eines Atomkraftwerks gewinnen.



Für die Cyber-Crime-Unit, die in diesem Fall mit der belgischen Staatssicherheit kooperiert, beginnt ein zermürbender Wettlauf gegen die Zeit, um den GAU zu verhindern.