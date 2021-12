Mäxchen bringt Unruhe, denn eigentlich hat keiner so recht Zeit für ihn: Specht und Fanny Moll müssen zur Gerichtsverhandlung gegen Lotte. Sie wird für die nächste Zeit unter ärztlicher und psychologischer Obhut in einem Heim leben. Rebecca hat ihre Mitschüler über einige Interna aus den Versammlungen der "Freunde der alten Schule" informiert und sagt sich von Fräulein Conradi los.

Sie warnt auch Specht, denn die Sektenanhänger wollten ihm einen Denkzettel verpassen. Doch der Überfall trifft nicht Specht, sondern irrtümlich Ewald Schopenhauer. Retter in der Not ist ausgerechnet Gisbert Brüll, ehemals Sportlehrer in Potsdam.