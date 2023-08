Als die Ermittler an der Tatwaffe das Blut des Opfers und die DNA Riedels nachweisen, ist der Fall für Janas Kollegen scheinbar gelöst.



Doch Jana Winter glaubt nicht an die Schuld Riedels und konzentriert sich auf eine weitere Spur: Hinrichs Affäre, Imogen Jepsen, die ebenfalls in einem der Mietshäuser wohnt, und deren Sohn, Lukas Jepsen, angehender Polizist, der einmal zu oft bei den laufenden Ermittlungen auftaucht.



Die Kommissarin lässt nicht locker und entdeckt, dass Imogen Jepsens Alibi – sie will zur Tatzeit in ihrer Stammkneipe gewesen sein – vorgetäuscht ist. Lukas Jepsen hatte den Wirt dazu gebracht, den Ermittlern eine alte Aufnahme der Überwachungskamera unterzujubeln, auf der seine Mutter zu sehen ist.



Als Jana ausgerechnet ihren Sohn Leo dabei erwischt, wie er heimlich die Ermittlungsunterlagen durchsucht, wird die Sache heikel.