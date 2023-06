Und das, wo für die vier gerade spannende neue Zeiten anbrechen: Meike ist zur Bürgermeisterin gewählt worden – ihre erste Amtshandlung: verhindern, dass der Marktplatz in Hagen-Steinert-Platz umbenannt wird.

Franziska hat ihr Jura-Examen bestanden. Während ihres Referendariats stellt sie fest, dass sie schwanger ist.

Samira tritt ihre Stelle als Oberärztin an – was die emotionale Spannung zwischen ihr und Dr. Tauber nicht leichter macht.

Nadine wiederum freut sich: Hannes hat Landgang und kommt zurück zu ihr in den Wendehammer!



Keine von ihnen ahnt, dass ihr Leben durch das Auftauchen eines Unbekannten in Greubstadt gehörig durcheinandergewirbelt werden wird.