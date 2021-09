Helena ist gerade mit Tayo in ihr neues Haus gezogen. Sie sind einfach nur glücklich und überlegen, Maiks Geburtstag sausen zu lassen. Aber heute werden sie die "Zeiteier" ausgraben.



Doch dann erscheint auf einmal Maiks Schwester Annika auf dem Fest. Das katapultiert Helena zurück in die Vergangenheit. "Ich liebe dich, Lenin", steht in Annikas "Zeitei". Damals waren die beiden ein Paar, aber keiner der Freunde wusste davon.