Für diese Funktion und auch andere, die wir derzeit planen, müssen Sie sich bei uns über ein Login anmelden und vertrauen uns Daten an. In der Vorbereitung auf die neue Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft treten wird, haben wir uns ganz grundsätzlich mit Fragen der Datensicherheit beschäftigt und entschieden: Logins in der ZDFmediathek und bei ZDFtivi sind künftig nur noch mit einem ZDF-Account möglich und nicht mehr über die Login-Verfahren von Google und Facebook. Das bedeutet: Für den persönlichen Bereich können Sie sich bei uns nur noch mit Ihrer Mail-Adresse, einem Nutzernamen und einem Passwort anmelden.