"Am Ende ist jeder ein Gewinner"

Birgit "Biggi" Lechtermann (Moderatorin von 1985 – 1995, 112 Folgen)

"1, 2 oder 3 - letzte Chance - vorbei' So hieß es im ZDF, als ich 1985 die Show übernahm. Es folgten zehn wunderbare Jahre mit liebenswerten Kandidaten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland und tollen Show-Acts, die man heute nur noch in den großen Abendunterhaltungsshows findet! Nicht nur Kinder und Erwachsene haben '1, 2 oder 3' geliebt, auch ich! Daher sage ich von Herzen: Happy Birthday and the show must go on.



Eure Biggi Lechtermann"

Bildquelle: ZDF/Wolfram Jürgen Mehl