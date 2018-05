Nach zehn Jahren und 352 Folgen übergibt Gregor Steinbrenner das Mikrofon an Daniel Fischer. Mit ihm geht die Sendung ab 2005 erstmalig "on tour". Die Kandidaten spielen, unterstützt von den Zuschauern, "1, 2 oder 3" auf einem schwimmenden Ponton, auf einer Schlittschuhbahn oder auf einem Ponyhof und gehen so direkt vor Ort interessanten Themen auf den Grund.



Am 30. Juni 2007 präsentiert Daniel Fischer die 600. Sendung und begrüßt Michael Schanze als Gast in der Geburtstagssendung. Zum 30. Geburtstag 2007 wird die Aktion "30 Jahre - 30 Länder" ins Leben gerufen. Seither gibt es im Studio Quiz-Teams nicht mehr nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stattdessen kommt ein Team immer aus einem Land zu Besuch, manchmal auch von weit her zum Beispiel aus Tibet oder Swasiland. Die Klassenaktion "Freunde weltweit", bei der sich Schüler aus der ganzen Welt kennenlernen und spielerisch ihr Wissen testen können, wird unterstützt vom Goethe-Institut und vom Pädagogischen Austauschdienst.

Bildquelle: ZDF/Thomas K. Schumann