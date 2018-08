In der ersten Folge von "3 Pläne für mein schönstes Zimmer!" suchen Sarah und Hans Pelzer aus Hasselroth den Rat der Design-Experten. Da die Beiden bald Nachwuchs erwarten, soll ihr Wohnzimmer in Kelleroptik in einen neuen Wohnfühlraum für die ganze Familie verwandelt werden - eine Herausforderung für unsere Einrichter Betty, Ingo und Sasha.