Welchen Herausforderungen sehen sich Familien in ihrem Alltag gegenüber, und was muss eine Familie mitbringen, um diese zu meistern? Drei Familien aus je vier Personen (Elternpaar plus zwei Kinder) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stellen sich dem Wettkampf in den unterschiedlichen Disziplinen. Sie müssen beweisen, wie gut sie sich untereinander kennen und einschätzen können und wie sie sich in typischen Alltagssituationen gemeinsam bewähren. In Spielrunden zu Oberbegriffen wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" wird es mal sportlich zur Sache gehen, mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal muss man mit Köpfchen punkten. Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt in der Sendung seinen aktuellen Hit vor.