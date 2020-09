Beatrice Egli

Mai 2013

Veröffentlichung Siegersingle "Mein Herz"

Platz 1 in Deutschland, Österreich und Schweiz

Goldstatus in Deutschland und der Schweiz

Veröffentlichung 1. Album "Glücksgefühle"

Platz 1 in der Schweiz, Platz 2 in Deutschland und Österreich

Platinstatus in Deutschland und Doppelplatin in der Schweiz und Österreich