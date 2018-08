"Das Spiel beginnt!"

Gäste sind Schauspielerin Maria Furtwängler, Comedian Chris Tall, Musiker David Garrett, Komiker Wigald Boning und Moderatorin Michelle Hunziker. Außerdem spielen neben zwei anderen Zwillings-Geschwistern auch die Schauspielerinnen von Hanni und Nanni (Rosa und Laila Meinecke) im Kinder-Team mit.



In diversen Spielrunden treten die Promis gegen ihre kleinen Gegner an. Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner des Abends ist - die Promis oder die Kids.



Gespielt werden folgende Spiele: "Kroko Doc", "Boom Boom Balloon", "Ubongo", "Memory", "Sauschwer", "Lotti Karotti", "Trivial Pursuit", "Basketball-Duell", "Stich" und "Dobble". Das Finale wird wieder mit "Hüpf Mein Hütchen" ausgetragen. Die Spiele werden für die Umsetzbarkeit im Fernsehen angepasst und in einem modernen und bühnentauglichen Look umgesetzt.