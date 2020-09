Johannes B. Kerner wurde am 9. Dezember 1964 in Bonn geboren und wuchs in Berlin auf. Nach dem Abitur begann er in Berlin Betriebswirtschaft zu studieren. 1984 machte er ein Praktikum beim Sender Freies Berlin, jobbte in der Folge in der Sportabteilung des Senders und absolvierte dort ein Volontariat.