Das Spiel beginnt!

Gespielt werden folgende Spiele: "Bop It", "Spitz pass auf", "Rush Hour", "Zoowaboo", "Stadt, Land, Fluss", "Fauna", "Gobblet Mampfer", "Geistesblitz", "Halli Galli", "Elefun" und "Matchball".



Die Spiele wurden für die Umsetzbarkeit im Fernsehen angepasst und in einem modernen und bühnentauglichen Look umgesetzt. Neu im Spielmodus: Die letzten vier Runden sind Duelle, es tritt jeweils ein Kind gegen einen Star an. Hierbei geht es um die doppelte Punktzahl. Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner des Abends ist – die Promis oder die Kinder.