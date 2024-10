In der "Nacht der Kreativen", dem Auftakt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, wurden am 24. September 2024 bereits elf Auszeichnungen in den Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information vergeben. Fünf Preise gingen dabei an Mitwirkende von Produktionen des ZDF: In der Kategorie "Beste Regie Fiktion" wurden Katja Benrath und Mia Maariel Meyer für die ZDFneo-Dramaserie "Push" ausgezeichnet, die in sechs Folgen tabufrei von Geburten und dem Klinikalltag dreier Hebammen erzählt (Redaktion: Diana Kraus und Eva Klöcker). Für "Beste Montage Fiktion" erhielt Martin Menzel den Preis für sein Mitwirken am ZDF-Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer", das die bewegende Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer schildert (Redaktion: Stefan Brauburger, Anja Greulich). Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Musik Fiktion" ging an Anna Kühlein für die ZDFneo-Horror-Mystery-Serie "Was wir fürchten" (Redaktion: Diana Kraus, Elke Müller). Den Preis für das Beste Buch in der Unterhaltung bekamen Raphael Selter, Henriette Johnson, Schlecky Silberstein und Jan Krebs für die ZDFneo-Comedy "Browser Ballett" (Redaktion: Christian Weiler, Björn Christian Mohr). Für "Beste Kamera Information/Dokumentation" wurden Luise Schröder und Julian Vogel für ihre Arbeit an den "Einzeltäter"-Dokumentarfilmen von ZDF/Das kleine Fernsehspiel ausgezeichnet, die Folgen der rechtsterroristischen Attentate in München 2015, Halle 2019 und Hanau 2020 beleuchtet (Redaktion: Lucia Haslauer).