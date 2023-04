Deutscher Filmpreis

Der Deutsche Filmpreis wird am 12. Mai in Berlin verliehen und von Schauspielerin und Musikerin Jasmin Shakeri moderiert. Das ZDF überträgt die Show um 19:00 Uhr erstmals live in der Mediathek und um 23:30 Uhr im linearen Fernsehen.



Mit den LOLA TALKS stellt die Deutsche Filmakademie in Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dem ZDF und der Kinoblindgänger GmbH in den nächsten Wochen die diesjährigen Nominierten des Deutschen Filmpreis 2023 vor. Sie bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und die Möglichkeit, die nominierten Filme, ihre Gewerke und Protagonist:innen näher kennenzulernen.