Goldene Kamera für Christiane Hörbiger

Gerade in den vergangenen Jahren wurde sie von Kritikern für ihren Mut gelobt, die Rollen älterer Frauen in prekären Lebenssituationen großartig zu interpretieren. In "Stiller Abschied" (2013) überzeugt sie in der Rolle einer an Alzheimer erkrankten Frau, als obdachlose Witwe beeindruckt sie in "Auf der Straße" (2015) und in "Die letzte Reise" (2017) berührt sie die Fernsehzuschauer in der Rolle einer zum Suizid entschlossenen Frau. Hörbiger verleiht diesen Frauenfiguren selbst in größter Aussichtslosigkeit noch Rückgrat und Würde.