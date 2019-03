Das sind die nominierten "Besten Fernsehfilme"

Gesellschaftsdramen, Krimis, Politthriller, Tragikomödien - aus 20 Topfilmen des vergangenen Fernsehjahrs musste die Jury jene drei nominieren, die letztlich am stärksten überzeugen konnten. Auffällig in diesem Jahr: Alle nominierten Produktionen haben einen gesellschaftspolitischen Hintergrund: "Aufbruch in die Freiheit“ thematisiert den Kampf um den Abtreibungsparagraphen 218 sowie die Anfänge der Emanzipation der Frau zu Beginn der 1970er-Jahre. In "Macht euch keine Sorgen" stemmt sich ein Vater dagegen, seinen Sohn an die Terrororganisation Islamischer Staat zu verlieren. "Schöne heile Welt" findet einen undogmatischen Weg zu zeigen, wie in der Flüchtlingsproblematik Welten aufeinanderprallen.