GOLDENE KAMERA für George Ezra

Gleich seine erste Single "Budapest" erreichte in Deutschland und Österreich Gold-Status. Es schien, als würde der Newcomer von seinem eigenen Erfolg überholt. Wie auch beim ersten Album ließ George Ezra sich für das zweite Album "Staying at Tamara's" von seinen Reisen inspirieren. Er verbrachte mehrere Wochen in einer privaten Unterkunft in Barcelona und verarbeitete all seine Eindrücke in der Musik. Seine Hit-Singles "Paradise", "Shotgun" und "Hold my Girl" laufen seitdem im Radio rauf und runter.