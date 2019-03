GOLDENE KAMERA für PUR

Ihre Erfolgsgeschichte beginnt als Schülerband Crusade, die1975 Roland Bless und Ingo Reichl in ihrem Heimatort Bietigheim bei Stuttgart gründen. Ein Jahr später stößt Frontmann Hartmut Engler zu den beiden, 1979 kommt Joe Crawford dazu. 1980 ändert die Band ihren Namen: aus Crusade wird Opus. Als 1980 noch Rudi Buttas in die Band kommt, sollte sich 30 Jahre lang an der Besetzung nichts ändern. Wohl aber der Name: 1985 wird aus Opus die Band PUR. 1987 folgt ihr erster Plattenvertrag und ihr Debüt mit "PUR".