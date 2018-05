Goldene Kamera für Naomi Watts

„Naomi Watts begeistert gerne in düsteren Charakterollen, in denen sie sich emotional und physisch in Grenzsituationen bringt – und auch darüber hinaus geht“, begründet die Redaktion der Goldenen Kamera die Auszeichnung. „Sie ist ganz sicher eine der wandlungsfähigsten Stars in der ersten Riege Hollywoods. Hocherotisch, unterkühlt, selbstbeherrscht oder herzzereißend – Naomi Watts beherscht die gesamte Klaviatur der Emotionen. Jedoch sind es vor alem die minimalen Regungen in ihrem Gesicht, die unglaubliche Intensität erzeugen und ihre Darstellung so sehr authentisch erscheinen lassen.“