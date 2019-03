Das sind die nominierten "Besten Schauspielerinnen"

Auch Anna Schudt blickt auf ein triumphales TV-Jahr zurück. Viele Zuschauer kennen die 44-Jährige seit 2012 an der Seite von Jörg Hartmann im Dortmunder "Tatort". Zuletzt konnte die Konstanzerin ihre Vielfalt in weiteren Stücken unter Beweis stellen, insbesondere im Emanzipationsdrama "Aufbruch in die Freiheit", der als "Bester Fernsehfilm" ebenfalls nominiert ist für die GOLDENE KAMERA 2019.