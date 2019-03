Das sind die Nominierten in der Kategorie "Beste Serie"

Drogen, Sex, Techno – Robert Schlag alias Beat kennt sich in der Berliner Club-Szene aus wie kein anderer. Als im Club seines besten Freundes zwei Leichen auftauchen, wird Beat vom Geheimdienst als V-Mann rekrutiert, um an die Drahtzieher eines internationalen Organhandels heranzukommen. Jannis Niewöhner spielt die Hauptrolle in der Serie von Marco Kreuzpaintner, in der auch Caroline Herfurth, Kostja Ullmann und Alexander Fehling brillieren. Mit schnellen Schnitten und kaputten Typen entwickelt "Beat" ganz eigene Abgründe, die man so noch nicht gesehen hat.

Bildquelle: Amazon