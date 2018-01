Bester deutscher Fernsehfilm

20 Jahre nach dem brutalen Mord an dem kleinen Mädchen Annalena kehrt Hauptkommissar Kovak (Uwe Kockisch) zurück an den Ort des Verbrechens. Er will Michael Adam (Sylvester Groth) überführen, der damals mangels Beweisen frei kam. Von der Suche nach der Wahrheit getrieben, heftet sich Kovak an Adams Fersen und rückt ihm bedrohlich nahe. Hat er den richtigen Riecher oder sich in eine fixe Idee verrannt?