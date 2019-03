Die Jury der Goldenen Kamera 2017

Gut vorbereitet, diskussionsfreudig, hoch motiviert: So startet die neue Jury in die große Abstimmung über die nächsten Preisträger der GOLDENEN KAMERA. Mehr als 50 Filme haben die Juroren gesichtet, um in den kommenden Wochen über die Besten des TV-Jahres 2016 zu entscheiden. Über den größten TV-Film und den aufregendsten Mehrteiler. Über die Fragen: Welche Schauspieler haben am meisten fasziniert? Welcher Nachwuchskünstler hat das Zeug zum Star? Keine leichte Wahl, wie sich in der regen Diskussion herausstellt. Die entscheidenden Punkte: Hat mich der Film berührt? Ragt die Qualität der Macher und Hauptdarsteller aus der Vielzahl heraus?