Die Jury der Goldenen Kamera 2018

Joachim Król („Tod im Internat“) führt die Riege der Prominenten an, die in diesem Jahr neben drei Redaktionsmitgliedern der Funke Programmzeitschriften und Jörg Quoos, Chef der Funke Zentralredaktion in Berlin, die Fachjury bilden. Król, der in den letzten Monaten so viele TV- und Kinofilme gedreht hat wie in keinem Jahr zuvor, ist „neugierig auf die Arbeit der Kollegen“. Das eint ihn mit Emilia Schüle, die gerade eine kometenhafte Karriere („Ku’damm 56“, „Charité“) hinlegt und 2014 selbst eine Goldene Kamera als beste Nachwuchskünstlerin erhielt.