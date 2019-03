GOLDENE KAMERA für Greta Thunberg

Gerade erst wurde Greta Thunberg von zwei Zeitungen ihrer schwedischen Heimat zur "Frau des Jahres" gekürt. Zudem wurde sie für ihr Engagement für den Friedensnobelpreis nominiert. Am vergangenen Freitag gingen junge Menschen in über 120 Ländern der Erde bei dem bislang größten Streik in der Geschichte der noch jungen Organisation auf die Straße. Allein in Deutschland wurde in rund 200 Orten demonstriert.