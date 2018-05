Goldene Kamera für Liam Neeson

Bis heute hat der über 70 Filme gedreht. So verkörperte er verschiedene Charaktere in "Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung" (1999), Martin Scorseses Drama "Gangs of New York" (2003), "Tatsächlich...Liebe" (2003), "Batman Begins" (2005) und "The Dark Knight Rises" (2012). Es folgten weitere Blockbuster wie "The Grey – Unter Wölfen" (2012) und "Non-Stop" (2014). 2017 spielte er schließlich Pater Ferreira in Scorseses "Silence". Die Kino-Ikone überzeugt in all seinen Filmen weniger durch Testosteron als durch sein Spiel, das er bis heute bestens beherrscht.