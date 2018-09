„Wir freuen uns, dass wir mit Steven Gätjen einen anerkannten Cineasten sowie leidenschaftlichen Film- und TV-Experten als Moderator für die Goldene Kamera gewinnen konnten“, so Jochen Beckmann, Verlagsgeschäftsführer der FUNKE Zeitschriften. „Wir zeichnen dieses Jahr wieder ‚Best of Entertainment’ in Film und Fernsehen aus – und erstmals auch Spitzenleistungen im Netz. Beide Welten sind für Steven vertrautes Terrain, auf dem er sich seit Jahren erfolgreich bewegt. Er ist auf roten Teppichen mit Hollywoodstars ebenso zu Hause wie als Gastgeber großer Shows. Sein Herz schlägt wie unseres für gute Unterhaltung und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“