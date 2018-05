Die Goldene Kamera 2018

Die Jury der GOLDENEN KAMERA sichtet rund 50 Filme und Serien - sprich, über 4000 Minuten Material -, um unter anderem den Besten Fernsehfilm, die Beste Schauspielerin und den Besten Schauspieler zu küren. Der Jury gehören in diesem Jahr unter anderen Moderatorin Dunja Hayali, Schauspielerin Emilia Schüle, Produzent Quirin Berg, Schauspieler Joachim Król und Comedian Michael Mittermeier an.



Die diesjährige Publikumswahl entscheidet, welches Dokutainment-Format in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle steht.