Das sind die Favoriten der Publikumswahl

Am 7. Februar 2008 ging "Der Bergdoktor" im ZDF an den Start. Von Anfang an dabei: Schauspieler Hans Sigl, der den Bergdoktor Dr. Martin Gruber verkörpert. Seither kuriert er im idyllischen Ellmau am Wilden Kaiser schwierige und oftmals seltene Krankheitsfälle, teilweise verbunden mit dramatischen und gefährlichen Rettungsaktionen im Gebirge. Immer wieder gerät er dabei in brenzlige Situationen, in denen er besonnen reagieren und entscheiden muss. Hinzu kommen Familienangelegenheiten, die den Alltag des Bergdoktors manchmal ganz schön durcheinander wirbeln.

Bildquelle: ZDF