Zur Verleihung der "Goldenen Kamera" traf sich am Samstagabend in Hamburg alles, was Rang und Namen hat. Der Moderator der Verleihung, Steven Gätjen, war mit Schauspieler und Comedian Freshtorge gekommen. Der Youtuber hatte seinen "Goldene Kamera Digital Award" dabei, den er vor kurzem in der Kategorie "Comedy" verliehen bekommen hatte.