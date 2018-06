Die Goldene Kamera für "Sing meinen Song"

In der jüngsten Staffel hatten Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" als Gastgeber zum gemeinsamen Musizieren nach Südafrika eingeladen. Mit dabei: ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, Reggae-Star Gentleman, Popsänger Michael Patrick Kelly, Produzent Moses Pelham, „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß und Chartstürmer Mark Forster. Die Staffel erzielte einen Quotenrekord. Bis zu drei Millionen Zuschauer und über 16 Prozent Einschaltquote in der Spitze – das dazugehörige Album platzierte sich zum Staffelfinale an der Spitze der Charts.