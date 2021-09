Kräfte der Natur

In Einspielfilmen stellen unter anderen Michael Kessler, Franziska van Almsick und Mai Thi Nguyen-Kim Phänomene wie Blitze, Gravitation und Gletscher vor. Und im Studio treten vier prominente Gäste, Malaika Mihambo, Christoph Maria Herbst, Andrea Sawatzki und Devid Striesow, in einem spannenden und unterhaltsamen Wissensduell gegeneinander an, um den Gewinn von 20 000 Euro für einen guten Zweck zu spenden.