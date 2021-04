Mythen der Welt

Faszinierende und geheimnisvolle Orte sind die Quelle zahlreicher Mythen. In der Sendung wird zu fremden Kulturen, in eisige Höhen und in die Tiefe des Meeres gereist, um ihnen auf den Grund zu gehen. Im Studio wieder mit dabei, an der Seite von Gastgeber Johannes B. Kerner, die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens.



Dazu präsentieren Prominente in Einspielern die Themen der Sendung: Linda Zervakis (Titanic), Reinhold Messner (Mount Everest), Michael Kessler (Geheimgesellschaften), Inka Bause (Machu Picchu), Harald Lesch (Der Mond), Uli Kunz (Delfine) und Uschi Glas (Märchenkönig Ludwig II.).